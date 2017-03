US-Luftangriffe in Syrien - ohne UN Mandat

Nach Angaben der Gruppe "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (London) wurden bei einem Luftangriff der US-geführten Koalition dutzende Menschen in einer von Daesh-Rebellen gehaltenen Stadt getötet. (1)Nach Angaben des Senders Al Alam führen die USA seit September 2014 Luftangriffe, nach eigenen Angaben gegen "Daesh-Terrorirsten" innerhalb Syriens aus.Dafür gibt es weder eine Zustimmung der Regierung in Damaskus noch seitens eines UN-Mandats.The US-led coalition has been conducting airstrikes against what are said to be Daesh terrorists inside Syria since September 2014 without any authorization from the Damascus government or a UN mandate. (2)(1) US-Led Airstrike Kills 33 Civilians in Daesh-held Syrian Town(2) Al Alam(3) US-Luftangriffe aus Völkerrechtssicht