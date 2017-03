David Rockefeller ist tot

Rockefeller ist tot.Einer der großen, berüchtigten und vielleicht letzten Finanzinvestoren hat die Erde wieder verlassen und ist vermutlich gen Himmel gefahren?Sein hohes Alter von 101 Jahren lässt darauf schließen, dass ihn bisher weder Der oben, noch Der unten so recht haben wollte. Das ganze Leben lang hat er sein Handeln an folgendem Grundsatz orientiert:"Gier ist ein Teil der menschlichen Natur" (1)Dazu kann jeder denken was er mag - der berühmte Wirtschaftstheoretiker, John Maynard Keynes, hatte seine Meinung dazu in folgendes Zitat gefasst:„Der Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden.“ (2)Nun müssen die Anthroposophen UND die Börse ohne die Ratschläge des Gurus auskommen.(1) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/david-rockefeller-david-rockefeller-ist-tot-1.3428741 (2) http://www.zitate-online.de/literaturzitate/allgemein/19610/der-kapitalismus-basiert-auf-der-merkwuerdigen.html