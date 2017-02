Witali Tschurkin - plötzlicher Herztod

"Wie die Zeitung New York Post schreibt, war Tschurkin bereits ohne Besinnung, als wenige Minuten später der Rettungswagen eintraf.(1)Früh war er noch im Büro, dann plötzlich ein Schwächeanfall?Einen Tag später hätte er seinen 65 Geburtstag gefeiert. Nun muss sich sein Nachfolger in die schwierigen Themen einarbeiten und was auch immer kurz vor dem Abschluss gestanden hat dürfte nun in weite Ferne gerückt sein.Ein tragischer unerwarteter Tod, noch dazu in einer so heiklen Stunde...(1) http://www.russland.news/tschurkins-herz-versagte/