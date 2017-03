Newsticker - Barack Obama gewinnt US-Wahl

Rückblick aus aktuellem Anlass

damals ging es um Obama oder Romney - heute haben wir Trump"f"





vote, vote, Obama for president, your vote - ich kann es nicht mehr hören. Am liebsten hätte ich bei den Rundfunkanstalten angerufen und gefragt, in welchem Wahllokal ich wählen soll.



Ob die USA und Europa, trotz der ca. 6000 km Atlantik näher zusammen rücken, nur weil das Radio und Fernsehen pausenlos für Obama wirbt, darf bezweifelt werden. Tektonisch gesehen treiben sie langsam auseinander. Siehe da - die Physik ist der Politik voraus.



Nach einem Gewinn von Romney dürfte sich das Auseinanderdriften der Kontinente zumindest politisch rasant beschleunigen.



Bis dahin heißt es Ohren zu und Radio aus.

Kommentieren