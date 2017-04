Überwachung von Telefon und Internet - in Deutschland seit 8 Jahren Realität.

Zahlreiche Personen der Öffentlichkeit prangern mangelhafte demokratischen Verhältnisse, staatliche Zensur und auch Überwachung der eigenen Bevölkerung an.Was in der Bildzeitung nicht steht. Auch in Deutschland dürfen staatliche Behörden Telefon-, Internetkommunikation oder Wohnungen abhören und überwachen - "seit 2009...vorbeugend zur Abwehr schwerer Straftaten" (1)Nun soll auch die ärztliche Schweigepflicht dran glauben.Es ist schon erstaunlich was die Menschen bereit sind hinzunehmen, aus Angst vor der Freiheit, welche ihnen jahrzehntelang verwehrt wurde.(1) http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/regierung-will-mit-neuem-bka-gesetz-das-aerztliche-berufsgeheimnis-kippen-5422148