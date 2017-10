Bilderberger - Kissinger Associates

Der Sommer ist vorbei. Das letzte Treffen der Bilderberger in den USA ebenso, nachdem es 2016 in der ostdeutschen Pegida-Stadt Dresden statt fand. (1) Die Wahlen in Deutschland konnten ebenfalls mit einem "blauen" Auge über die Bühne gebracht werden. Angela Merkel nun noch Geschäftsführerin, die Niederlande haben nach vielen Monaten "endlich" wieder eine Regierung, aber eine Neue für Deutschland ist noch nicht absehbar. Wen interessiert das?Nun ist sogar die AfD in den Bundestag eingezogen - mit dem Auftrag frischen Wind reinzubringen. Wohlgemerkt hat die AfD und nicht die Linke durch die Flüchtlingskrise und "dank" der massiven Berichterstattung der Medien über dieses Chaos viele Stimmen erhalten.Kaum vorzustellen, wenn die Linke diese Stimmen erhalten hätte. Dann hätte die Gefahr bestanden, dass große finanzstarke Investoren und Philanthropen (2) verschreckt worden wären. Am Ende hätte eine starke Linke in Deutschland auch noch die paneuropäische Bewegung DiEM25, des kurzzeitigen griechischen Finanzministers befeuert.Kaum vorzustellen, welche Zukunft Europa erwartet hätte.Nun aber bleibt alles beim alten und mit der AfD kann man sicherlich besser Geschäfte machen, als mit einer solidarischen Linken.(1) Bilderbergmeetings(2) Kissinger Associates https://en.wikipedia.org/wiki/Kissinger_Associates