CIA Direktor Mike Pompeo - berät Mexiko und Kolumbien über Umsturz in Venezuela

Bisher kamen die Behauptungen, dass die amerikanischen Geheimdienste missliebige Regierungen stürzen und Oppositionen dabei aktiv unterstützen meistens von altgedienten Kommunisten oder Marxisten.

Nun hat der CIA-Direktor selbst in einem Interview diese Behauptungen bestätigt.



Ab Min 56:20 antwortet er auf eine Frage, wie die CIA die amerikanische Interessen in Lateinamerika vertritt.



Er sagt, dass die CIA die benachbarte Regierung Kolumbiens, aber auch Mexiko zum Umsturz in Venezuela berät.

"...help them to understand the things they might do..."



noch Fragen?

