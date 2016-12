So

Die Konsequenzen aus Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin

Welche Konsequenzen sollten nach dem furchtbaren Angriff auf die Zivilisten rund um die Berliner Gedächtniskirche gezogen werden?



Die Luftschläge im Nahen Osten sollten gestoppt werden?

Die Waffenlieferungen an zwielichtige Kämpfer sollten eingestellt werden?

Das mediale Verteufeln der syrischen Regierung sollte beendet werden?



Die Bundesregierung wird keinen der Punkte in Betracht ziehen.



- noch mehr Polizisten mit Maschinenpistolen patrouillieren lassen.

- noch mehr Videoüberwachung einführen

- noch mehr Rechte des Einzelnen im Kampf gegen den Terror einschränken



Ein Erfolg wird ausbleiben. Der beste Beweis dafür ist der Staat Israel. Dort kämpft die Regierung seit Jahrzehnten gegen den sogenannten Terror.



Menschen die in einer globalisierten Welt zusehen müssen, wie man ihre "Brüder und Schwestern" mit Panzern, Drohnen und Bombern attackiert, werden sich immer das leichteste, das unmittelbare Ziel zur Rache nehmen - die Zivilisten.

